Приезжие начали массово сдавать квартиры в Москве

Почти 12 процентов квартир в пределах «старой» Москвы (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) сдают в аренду иногородние, за два года их доля на рынке съемного жилья увеличилась втрое. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в 2019 году предложение съемных квартир в Москве на 3 процента пополнилось объектами от собственников без московской регистрации, проживающих в родных городах. В 2020 году таких квартир стало больше еще на 5 процентов.

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Примерно 35 процентов приезжих получили квартиры в Москве по наследству, остальные приобрели недвижимость «на будущее» и начали массово сдавать ее в аренду, указывают эксперты. «В последнее время регионами было совершено значительное число покупок в рамках общего повышенного спроса на столичное жилье. Традиционно часть приобретенных квартир ​переходит на рынок аренды», — поясняют в «ИНКОМ».

Многие иногородние отказались от переезда в Москву из-за пандемии, полагают эксперты, — они продолжают проживать в своих городах, а рентный доход зачастую используют для погашения ипотеки, которую оформили для покупки квартиры в столице.

Ранее в ноябре москвичей предупредили о двукратном росте ставок аренды загородного жилья. По мнению экспертов, увеличения стоимости найма можно ожидать после официального запрета на проведение массовых мероприятий до 15 января 2021 года, введенного московскими властями.

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