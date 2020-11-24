Юрист предупредил о риске лишиться денег при продаже квартиры

При продаже квартиры расчет через банковскую ячейку может привести к потере денег продавцом квартиры. Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии МГНП по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата, нотариус Дмитрий Точкин.

По его словам, расчеты «через ячейку», то есть передача денег от покупателя продавцу через арендованный банковский сейф, не урегулированы законом. Поэтому вся процедура должна быть от начала и до концы должна быть тщательно прописана сторонами в договоре купли-продажи и договоре аренды банковского сейфа.

Юрист предупредил, что технические и юридические ошибки в документах могут привести к невозможности забрать денежные средства из ячейки даже после перехода права собственности на квартиру.

Специалист также отметил, что обычно задача банка при расчетах с использованием банковского сейфа сводится лишь к обеспечению невозможности доступа к сейфу посторонних лиц.

Альтернативой такому способу является депонирование денежных средств нотариусом, подчеркнул Точкин. Он также уточнил, что при нотариальном удостоверении сделки и проведении расчетов через депонирование обе стороны будут максимально защищены от рисков, присущих другим способам расчетов. Кроме того, добавил эксперт, расчет можно провести через банковский аккредитив.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на квартиры с отделкой — в основном их покупают граждане, оформляющие кредиты в рамках программы льготной ипотеки под 6,5 процента. Покупатели кинулись приобретать недвижимость в кредит, зачастую они одновременно вынуждены платить за аренду жилья, поэтому предпочитают квартиры с уже выполненным ремонтом.

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