Россиянам отсоветовали сдавать квартиры в аренду иностранцам

В России рискованно сдавать жилье иностранцам или иногородним, так как в случае возникновения конфликта подать на них в суд будет проблематично. Об этом рассказал РИА Новости партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

По словам юриста, судиться придется в суде по месту регистрации ответчика, то есть в другом городе или даже стране. Среди проблем, которые могут возникнуть, эксперт указал наличие задолженности по аренде, незаконную перепланировку квартиры арендатором, причинение жильцом вреда имуществу.

Данилов отметил, что залога, вносимого квартиросъемщиком, зачастую недостаточно для покрытия убытков и тем более на оплату поездок в другой регион или страну. Этим и пользуются недобросовестные арендаторы — собственнику проще «простить» жильца, чем судиться с ним. Адвокат также не советует собственникам сдавать жилье арендаторам с животными и не имеющим постоянного дохода.

Ранее, в ноябре, эксперт спрогнозировал восстановление цен на долгосрочную аренду в России до докризисного уровня не ранее весны 2021 года. Но в случае усиления ограничительных мер может произойти не удорожание, а очередное падение стоимости найма, предупредил он.

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