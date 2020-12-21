Хуснуллин поручил проверить рост цен на жилье в России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить информацию о резком росте цен на арматуру, которую используют в жилищном строительстве. Об этом сообщает РБК.

Поручение Хуснуллина стало ответом на письмо исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Дениса Новикова, который пожаловался на резкий рост цен на арматуру.

При этом вице-премьер считает, что ситуация не является угрозой реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Отмечается, что Минстрой совместно с другими ведомствами мониторит ситуацию на рынке.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, а почти треть россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.