Россиянки провалились в подвал аварийного дома из своей квартиры

Две жительницы Ростова-на-Дону провалились из своей квартиры в подвал трехэтажного многоквартирного дома, который признан аварийным. Капитального ремонта в нем не было с 1896 года, сообщает 161.RU.

ЧП произошло в доме №7 по улице Суворова. Пожилые россиянки в возрасте 70 лет получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. У одной из женщин случилась закрытая травма голеностопа. Обеих женщин доставили в больницу скорой медицинской помощи.

Жильцы аварийного дома (на данный момент там проживают четыре семьи) уже много лет борются за нормальное жилье. Борьба дала свои плоды только в октябре 2020 года — тогда россияне выиграли суд, и здание признали аварийным. Местные власти купили жильцам квартиры, но переехать туда пока нельзя.

«После долгих страданий, хождений по инстанциям, нам их купили, но переехать туда мы не можем, потому что ДИЗО (департамент имущественно-земельных отношений — прим. «Ленты.ру») не может принять на баланс новое жилье. Так и живем, а полы в квартирах уже рушатся», — рассказала изданию одна из жильцов дома.

По ее словам, проблемы с домом начались давно, поскольку в здании ни разу не делали капремонт. Подвал часто затапливало, стены отходят до сих пор, а огромная трещина в подъезде уже стала притчей во языцех. На момент публикации никаких мер для расселения не принято.

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