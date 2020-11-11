Пенсионерка провалилась в погреб и оказалась в заточении

Пожилая жительница города Сибая в Башкирии провалилась в погреб в своем частном доме и фактически оказалась в заточении. Пенсионерке помогли выбраться спасатели, которые затем передали женщину бригаде скорой помощи, сообщает издание «ProUfu.ru» со ссылкой на госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел, когда 82-летняя пенсионерка находилась дома одна. Ее дочь на некоторое время ушла из дома, оставив мать без присмотра. Пожилая жительница решила спуститься в погреб, но не удержалась за лестницу, упала вниз и просидела там до прихода дочери. Обнаружив мать, женщина позвонила в службу спасения. В итоге приехавшие на вызов сотрудники достали пенсионерку с помощью треноги и альпинистского снаряжения.

Сразу после спасательной операции пенсионерку передали бригаде скорой помощи. У женщины не диагностировали ни серьезных ушибов, ни переломов, несмотря на то, что она упала с большой высоты. По словам спасателей, «бабушке очень повезло». Они рассказали, что падение в погреба происходят нередко и иногда приводят к гибели пострадавших от серьезных травм.

В сентябре 2020 года подобный случай произошел в Удмуртии. Тогда 89-летняя пенсионерка упала в погреб собственного дома и просидела там сутки со сломанной рукой. Из-за травмы женщина не могла выбраться наружу самостоятельно. Через день ее нашел социальный работник, который сообщил о происшествии спасателям. Пострадавшую пенсионерку вытащили наружу и передали скорой помощи.

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