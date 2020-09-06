Российская пенсионерка упала в погреб и провела в нем сутки

В Удмуртии 89-летняя пенсионерка упала в погреб и провела там сутки со сломанной рукой. Об этом сообщает издание Udm-info со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда.

По информации спасателей, пожилая россиянка спускалась в погреб своего частного дома, оступилась и упала с высоты около полутора метров. При падении она сломала руку и не смогла самостоятельно выбраться наружу. На следующий день ее в погребе обнаружил социальный работник. О случившемся он сообщил в спасательные службы.

Прибывшие на место спасатели наложили шину на поврежденную руку пенсионерки и на носилках доставили до машины скорой помощи.

В апреле сообщалось, что в китайском городе Мяньян, провинция Сычуань, врачи извлекли из уха пожилой пациентки паука, который обитал в нем неделю и спел там паутину. Ухо пациентки не пострадало, его почистили физраствором.