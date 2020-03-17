Российская пенсионерка до смерти забила ухажера скалкой

В одном из поселков Большереченского района Омской области задержали пенсионерку, которая до смерти забила ухажера скалкой. Об этом сообщает портал «СуперОмск».

По информации журналистов, инцидент произошел 7 марта. К женщине пришли трое знакомых мужчин. Один из них во время застолья и распития алкоголя начал проявлять симпатию к подозреваемой.

Мужчина приставал и пытался соблазнить пенсионерку. Как рассказала женщина, она испугалась изнасилования и несколько раз ударила гостя скалкой. Пострадавшему вызвали скорую помощь только на следующий день, и врачи уже не могли ему помочь. От полученных травм мужчина скончался.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Пенсионерка была помещена в СИЗО. Как полагают следователи, она может оказать давление на односельчан, чтобы те дали показания в ее пользу.

В июле 2019 года сообщалось, что 80-летнюю пенсионерку Софью Жукову из поселка Березовка Хабаровского края заподозрили в серии убийств. По данным следствия, женщина убила дворника, который снимал у нее жилье. Позже Жукова рассказала следователям, что в декабре 2005 года расправилась с восьмилетней девочкой. Затем она взяла на себя еще одно убийство — своей подруги.

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