Паук сплел паутину в ухе пенсионерки

В китайском городе Мяньян, провинция Сычуань, врачи извлекли из уха пожилой пациентки паука, который обитал в нем неделю. Об этом сообщает издание Unilad.

В среду, 22 апреля, пожилая женщина обратилась к специалисту с жалобами на зуд и острую боль в ухе. Пенсионерка рассказала, что у нее звенит в ушах.

В ходе обследования пациентки оториноларинголог Лю Цзюнь обнаружил в ее ушном проходе паука, который сплел там паутину. Врач парализовал насекомое ушными каплями и извлек при помощи микропинцета.

Ухо пациентки не пострадало, его почистили физраствором. Пенсионерка предположила, что паук мог заползти к ней в ухо, когда она работала на винограднике неделей раньше.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби (ОАЭ) живой краб забрался в ухо отдыхающего экспата и застрял. Морское существо извлекли живьем в ходе эндоскопической операции.

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