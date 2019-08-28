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Во Вьетнаме врач извлек из уха пациента живую пчелу. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось информационное агентство UPI.

На кадрах видно, как специалист осматривает ушную раковину пациента, который жаловался на сильную боль в ухе. Затем он извлекает оттуда крупную живую пчелу. Доктор отметил, что насекомое находилось в ушном канале.

Ранее сообщалось, что на острове Тайвань врачи удалили из глазницы пациентки четырех живых пчел. Врачи определили, что насекомые принадлежали к семейству галиктидов, которых привлекает запах человеческого пота. Ведущий офтальмолог клиники заявил, что подобный случай стал уникальным в мировой практике.

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