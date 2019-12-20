Живой краб застрял в ухе отдыхающего

В Абу-Даби (ОАЭ) живой краб забрался в ухо отдыхающего экспата и застрял. Об этом сообщает издание Gulf News.

«Я был на пляже и вдруг почувствовал, как что-то попало мне в ухо, — рассказывает пострадавший. — Я не мог понять, что именно это было. Чувствовал только, что это что-то раздражающее. Мне даже в голову не приходило, что это может быть краб».

Через несколько часов неприятные ощущения сменились болью, и экспату пришлось обратиться в клинику. Врач осмотрел пациента и обнаружил в его правом ухе маленького краба. Членистоногому едва хватило места в распухшем наружном слуховом проходе.

«Было необходимо срочно удалить инородное тело, не усугубив повреждения, причиненные барабанной перепонке и другим элементам уха, — рассказывает специалист, работавший с пострадавшим. — Морское существо извлекли живьем в ходе эндоскопической операции».

В апреле сообщалось, что на острове Тайвань врачи удалили из глазницы пациентки четырех живых пчел. Врачи определили, что насекомые принадлежали к семейству галиктидов, которых привлекает запах человеческого пота. Ведущий офтальмолог клиники заявил, что подобный случай стал уникальным в мировой практике.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!