Бизон забодал снимающую его пенсионерку

В Национальном парке Йеллоустон, США, агрессивный бизон несколько раз боднул пенсионерку, которая попыталась его сфотографировать. Об этом сообщает ABC News.

В четверг, 25 июня, 72-летняя туристка из штата Калифорния несколько раз подошла к бизону ближе чем на три метра, чтобы сделать снимки. Животное решило, что женщина ему угрожает, и напало на нее.

На место происшествия прибыли рейнджеры. Они оказали получившей несколько ран пенсионерке первую помощь. Затем пострадавшую доставили на вертолете в ближайшую больницу. Ее текущее состояние не уточняется.

Биолог Крис Гемерия (Chris Geremia), работающий в парке и специализирующийся на бизонах, отметил, что туристка нарушила правила поведения в парке. «Бизоны — это дикие животные, которые отвечают на угрозы проявлением агрессии: они бьют копытом, фыркают, наклоняют голову, ревут, поднимают хвост. Если это не устрашает источник угрозы, они могут и напасть», — объяснил он. Биолог порекомендовал держаться от бизонов на расстоянии не меньше 20 метров, уходить, если они приближаются, и прятаться или бежать, если они нападают.

Руководство парка призвало посетителей держаться на расстоянии 20 метров от лосей, бизонов, оленей, койотов, вапити и толсторогов. С волками и медведями стоит держать дистанцию не менее 90 метров.

Общество защиты животных Соединенных Штатов выразило сожаление в связи со случившимся, пожелало туристке выздоровления и призвало американцев соблюдать осторожность при взаимодействии с дикими животными.

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