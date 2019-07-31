Из жизни
 
Последние новости
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Россияне засобирались в Испанию
Супруги сорвали миллионный джекпот и решили жить роскошно
Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири
Алибасов передумал судиться с производителем средства для прочистки труб
Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие
Москвичи признались в любви к пиву 
Найден способ заразить любой iPhone через сообщения
Ребенок поел в гостиничном кафе и чуть не умер
США раскрыли масштабы пожаров в России
Новости партнеров

Бизон напал на подростка и подбросил его в воздух

Перейти в «Мою Ленту»

В национальном парке Теодор-Рузвельт в американском штате Северная Дакота подростка госпитализировали после нападения бизона. Об этом сообщает Inside Edition.

Инцидент произошел в субботу, 27 июля. По словам 17-летнего юноши, он обходил животное на достаточно большом расстоянии, однако это не помогло. «Я шел по тропе и вдруг почувствовал, будто что-то гонится за мной», — рассказал он. Подросток попытался убежать, однако бизон догнал его и подбросил в воздух.

В результате нападения он получил травму правого бедра. «К счастью, я упал на свой рюкзак, что спасло мне жизнь, — отметил юноша. — Если бы не это, я пострадал бы гораздо сильнее».

На помощь молодому человеку пришли очевидцы, которые позвонили в службу спасения. В понедельник, 29 июля, юношу выписали из больницы. Представители парка навестили его во время лечения и подарили ему плюшевого мишку, наряженного, как 25-й президент США Теодор Рузвельт.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Йеллоустон, США, агрессивный бизон погнался за туристами и подбросил в воздух девятилетнюю девочку. Ребенок остался жив.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
17-Year-Old Gored by Bison, Flung in the Air While at North Dakota National Park
Нападение разъяренного бизона на девочку попало на видео
В заповеднике Йеллоустон решили умертвить 900 бизонов
Североамериканские индейцы объединились ради уникального белого бизона
Другие материалы рубрики
Из жизни00:02Сегодня

«Вслед кричат про Путина и водку»

Рассказ россиянки о жизни в Китае
20:27Сегодня

Супруги сорвали миллионный джекпот и решили жить роскошно

14:28Сегодня

Огромный камень в организме женщины помешал ей ходить в туалет

10:39Сегодня

Женщина 37 лет хранила в холодильнике мертвого младенца

Из жизни00:0314 июля
Терри Расмуссен в 1969 году

«Никогда не встречала такого жуткого человека»

Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
16:23Сегодня

Разъяренный слон разбил лобовое стекло джипа с туристами

18:02Сегодня

Научные эксперименты сделали ребенка звездой сети

09:44Сегодня

Спасение девушки от извращенца попало на видео

Из жизни00:0315 мая
Томми Томпсон

Проклятое золото

Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
07:16Сегодня

Женщина с металлоискателем нашла второй драгоценный клад

13:1430 июля

Мощный клей удержал в воздухе 17-тонный грузовик

15:32Сегодня

Трехлетний ребенок повис на балконе пятого этажа

Россия
«Победа колхозного строя»
 
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
Россиянка изгоняла из ребенка бесов хоккейной клюшкой
Россияне вынудили детей с инвалидностью лазить в окно центра реабилитации
Все материалы
Мир
«Упарываюсь, потому что мне пофиг на жизнь»
 
Черногория встала на защиту НАТО
Германия отказалась бросать вызов Ирану по просьбе США
США подготовились к огромной высадке в Европе
Афганистан пошел на переговоры с террористами
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Россия выступила за гонку вооружений
Все материалы
Бывший СССР
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Зеленского ужаснул собственный бюст
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
Эстонских националистов обвинили в обслуживании интересов Путина
Киев обвинили в подготовке провокаций для срыва перемирия в Донбассе
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
Стало известно о тренировках украинских военных в Чернобыле
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
Названа дата запуска «Северного потока-2»
PlayStation оказалась под ударом из-за торговой войны США и Китая
Галустян решил «запатентовать» крылатую фразу
«Нафтогаз Украины» подсчитал свои потери в Крыму
Владение автомобилем в России признали бессмысленным
Гибели российских пчел нашли еще одно объяснение
Все материалы
Силовые структуры
Предполагаемый убийца блогерши описал расправу в новом видео допроса
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублей
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Россиянин убил отказавшегося учиться пасынка
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
США раскрыли масштабы пожаров в России
Российский «Союз МС» окажется ненужным Европе
Израиль применил F-35I против Ирана в Ираке
Из тропиков вырвалась смертоносная болезнь
Все материалы
Спорт
«Победа в АПЛ всегда будет главной целью»
У «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма» есть все шансы стать чемпионом. Кто окажется сильнее?
Автор самого быстрого нокаута в истории UFC вызвал на бой Макгрегора
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Чемпион мира перешел в «Спартак»
Объявлен список претендентов на звание лучшего футбольного тренера мира
Названа стоимость проданной белорусским спортсменом золотой олимпийской медали
Российский чемпион НБА вернулся на родину
Все материалы
Культура
Главные сериалы месяца
Серийные убийцы, феи-проститутки и пьяная драка с Богом
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Звезда «Игры престолов» и ее муж сделали тату в память о погибшем питомце
Том Круз прекратил общаться с дочерью из-за сайентологии
Алибасов передумал судиться с производителем средства для прочистки труб
Актер «Современника» сыграл полицейского-наркомана и сел
Все материалы
Интернет и СМИ
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Twitter-аккаунт посольства России в Сирии заблокировали
Проводивший эксперименты со взрывчаткой YouTube-блогер погиб
Мальчик окатил друга кипятком ради славы в сети
Малышева пригрозила преступникам божьей карой и незабываемой встречей с полицией
Все материалы
Ценности
Deng Xiaoping during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984. Deng Xiaoping reviewing the honor guard of the three services during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984Членовоз с хохолком
Китайцы пытаются сделать свою версию роскошного «Кортежа». Почему у них ничего не выходит?
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
46-летняя бывшая супермодель снялась в купальнике и восхитила пользователей сети
Модель Playboy утопила Lamborghini в бассейне
Супермодель отфотошопила ягодицы и разгневала поклонников
Похожее на сетку для лука платье удивило пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Грузинская авиакомпания нашла способ летать в Россию
Россияне поставили рекорд в Турции
Украинские туристы массово хлынули в Крым из-за безопасности
Огромная искусственная волна накрыла и изранила туристов в аквапарке
Все материалы
Из жизни
«Вслед кричат про Путина и водку»
Рассказ россиянки о жизни в Китае
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Супруги сорвали миллионный джекпот и решили жить роскошно
Бизон напал на подростка и подбросил его в воздух
Женщина 37 лет хранила в холодильнике мертвого младенца
Научные эксперименты сделали ребенка звездой сети
Все материалы
Лучшее автомобильное видео июля
Ford F-150 против 450 тонн, дрифт на переднеприводном Фиате, Гелик в грязи и КАМАЗ
Посмотрите на главный в году выезд советских машин
Участники ГУМ Авторалли 2019 наполнили Москву «Победами», «Волгами» и даже «Москвичами»
Посмотрите на лучший кастом-байк из России
Проект Vincent мастерской Zillers Garage готов представлять Россию на Чемпионате мира по кастомайзин
Как сегодня выглядят вездеходы, штурмовавшие Camel Trophy?
16 экипажей Land Rover воссоединились под Санкт-Петербургом
Hyundai запустит в России сервис подписки на кроссоверы
Дилеры оказалась не готовы работать с Lada XRay Cross
Экс-главе Audi предъявили обвинения в мошенничестве
Все материалы
Дом
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
В Москве подорожало дешевое жилье
Субсидирование ипотеки признали необходимым
Под Москвой нашли 300 тысяч домов-призраков
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы