Бизон напал на подростка и подбросил его в воздух

В национальном парке Теодор-Рузвельт в американском штате Северная Дакота подростка госпитализировали после нападения бизона. Об этом сообщает Inside Edition.

Инцидент произошел в субботу, 27 июля. По словам 17-летнего юноши, он обходил животное на достаточно большом расстоянии, однако это не помогло. «Я шел по тропе и вдруг почувствовал, будто что-то гонится за мной», — рассказал он. Подросток попытался убежать, однако бизон догнал его и подбросил в воздух.

В результате нападения он получил травму правого бедра. «К счастью, я упал на свой рюкзак, что спасло мне жизнь, — отметил юноша. — Если бы не это, я пострадал бы гораздо сильнее».

На помощь молодому человеку пришли очевидцы, которые позвонили в службу спасения. В понедельник, 29 июля, юношу выписали из больницы. Представители парка навестили его во время лечения и подарили ему плюшевого мишку, наряженного, как 25-й президент США Теодор Рузвельт.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Йеллоустон, США, агрессивный бизон погнался за туристами и подбросил в воздух девятилетнюю девочку. Ребенок остался жив.

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