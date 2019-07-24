Нападение разъяренного бизона на девочку попало на видео

@haileyydayton / Twitter

В Национальном парке Йеллоустон, США, агрессивный бизон побежал за туристами и подбросил в воздух девятилетнюю девочку. Видео, снятое очевидцем, опубликовал пользователь с ником @haileyydayton в своем Twitter-аккаунте.

Инцидент произошел 22 июля. На кадрах видно, как 900-килограммовый бизон стоит на поляне, недалеко от него по тропе идет группа туристов. На последних секундах видео животное устремляется за взрослой парой с ребенком и нападает на маленькую девочку.

Медработники парка оказали юной туристке необходимую помощь и отвезли в больницу. В результате инцидента она не получила смертельно опасных ранений.

Администрация заповедника Йеллоустон не рекомендует приближаться к крупным животным ближе чем на 23 метра. Туристы пренебрегли мерами безопасности и находились в 1,5 метра от бизона.

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