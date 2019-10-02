Бизон напал на любовников на одном и том же месте с разницей в три месяца

В американском штате Юта бизон напал на девушку через три месяца после того, как набросился на ее молодого человека. Об этом сообщает издание The Sun.

Кайлер Буржуc (Kyler Bourgeous) решил отвезти свою возлюбленную, 22-летнюю Кейли Дэвис (Kayleigh Davis) в парк Остров Антилопы на романтический вечер, чтобы посмотреть закат. Три месяца назад в этом парке Буржуса атаковал бизон. Он сломал мужчине ребро и повредил легкое, а затем пнул его голову.

Вскоре после того, как они приехали в парк, на Дэвис тоже внезапно напал бизон, подбросил ее в воздух и проткнул рогом девушке лодыжку. Буржус вызвал экстренные службы, и девушку вертолетом отправили в больницу.

Американец признался, что не ожидал, что бизон накинется на его девушку. Он думал, что нападение животного на него — исключительный случай. Несмотря на случившееся, Буржуc все еще думает, что в красоте парка есть «что-то особенное».

Дэвис заявила, что у нее были ночные кошмары после нападении бизона. Тем не менее она обсуждала с рейнджером парка возможность волонтерства в центре для посетителей. Однако американка добавила, что ей потребуется время, прежде чем она будет полностью готова к этому.

Ранее сообщалось, что черный медведь напал на человека в американском штате Коннектикут. Животное сбило мужчину с ног, ранило, а потом убежало в лес.

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