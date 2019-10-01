Самый безвредный медведь Америки ранил мужчину

Черный медведь напал на человека в американском штате Коннектикут. Об этом сообщает WTIC-TV.

Животное атаковало 38-летнего жителя города Ньютаун, который ходил в поход в районе озера Зоар. Медведь сбил его с ног, ранил, а потом убежал в лес. Мужчина смог самостоятельно покинуть опасное место.

Пострадавшего доставили в больницу, а сотрудники природоохранной полиции Коннектикута установили в районе нападения ловушки и приступили к розыску хищника.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год.

6 сентября сообщалось, что черный медведь убил американку, которая навещала родителей в Канаде. Хищника застрелили и отправили для изучения в Гуэлфский университет. Специалисты надеялись, что вскрытие поможет определить причину нападения.

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