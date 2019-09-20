Охотники с луком и стрелами обратили в бегство злого гризли

Две группы охотников пострадали в результате нападений медведей гризли в американском штате Монтана. Об этом сообщает Associated Press.

Оба инцидента произошли в горах на юго-западе штата на расстоянии полутора километров друг от друга. Местные власти не исключают, что охотники столкнулись с одним и тем же животным, и занимаются проверкой этой версии.

Сначала гризли бросился на двух лучников, которые приехали в Монтану из штата Нью-Мексико. Нападение произошло, когда они шли по следу благородного оленя-вапити. Зверь нанес им легкие ранения и сбежал, после того, как один из них пустил струю спрея для отпугивания медведей.

Тем же вечером гризли атаковал двух охотников из штата Вашингтон. Они пытались отстреливаться из ружей, однако неизвестно, попал ли хоть один выстрел в цель. Хищник серьезно ранил одного из мужчин и скрылся в лесу.

Всех пострадавших доставили в больницу. Лучники из Нью-Мексико получили первую помощь и уже выписались. Раненый охотник из Вашингтона продолжает лечение, его состояние стабильно.

В 2018 году сообщалось, что в Вайоминге гризли ранили охотника, добывавшего оленей-вапити с луком и стрелами. Его проводник погиб.

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