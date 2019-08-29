Пожилая пара прогнала медведей кулаками и битой

Супружеская пара из американского штата Колорадо самостоятельно прогнала пробравшуюся в их дом медведицу с детенышем. Об этом сообщает информационный портал WTKR.

Инцидент произошел в понедельник, 26 августа, в 20:30 по местному времени. Голодные медведи проникли в дом Джона Джонсона (Jon Johnson) и его жены Джорджи Энн Филд (George Ann Field), нашли хлеб и стали его есть. В этот момент супруги находились на нижнем этаже и смотрели телевизор. Они услышали подозрительные звуки и решили найти источник шума.

71-летний Джонсон зашел на кухню и столкнулся с медведицей. Животное напало на пожилого мужчину, тот ударил его кулаком. На помощь подоспела Филд: она избила зверя бейсбольной битой. В результате животные пустились наутек.

У Джонсона остались незначительные раны на лице, груди и руках. Его супруга не пострадала.

Полицейские с собаками отправились на поиски медведицы и ее детеныша. Наутро взрослую особь нашли и усыпили. Второго зверя не обнаружили. По инструкциям полиции штата, агрессивное животное, которое напало на человека, следует немедленно убить.

Ранее в августе сообщалось, что в российском селе Усть-Белая Анадырского района (Чукотка) мужчина воткнул нож в глаз медведя и спас девушку от гибели. Доктора обработали ей раны, сделали необходимые прививки и выписали из больницы. Состояние пострадавшей оценили как удовлетворительное.

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