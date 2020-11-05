Грабитель недооценил смекалку пенсионерки и был заперт ею в квартире

В украинском городе Львове мужчина решил ограбить квартиру 89-летней пенсионерки, но недооценил ее смекалку и был пойман полицией. Об этом сообщает портал Znaj.ua.

Инцидент произошел около 21:00 в доме на Широкой улице. В тот момент, когда злоумышленник попал в квартиру, женщина находилась там вместе с 14-летней внучкой.

Пенсионерка услышала шум и решила выяснить, что происходит. Оказалось, что это грабитель обыскивал жилье и искал ценные вещи. Увидев женщину, тот подумал, что она не представляет угрозы, и продолжил заниматься своим делом.

Тогда хозяйка квартиры забрала внучку, вышла из квартиры и заперла ее, а затем вызвала полицию. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов задержали грабителя. Им оказался 56-летний гражданин, который ранее уже был в розыске. Имя злоумышленника не разглашается. На данный момент ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

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