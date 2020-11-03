Россиянин обокрал квартиру и уснул в кровати ее хозяйки

Полиция города Урай в Ханты-Мансийском автономном округе задержала 41-летнего россиянина, который несколько дней назад обокрал квартиру, а после уснул в кровати ее хозяйки. Материалы дела опубликованы на сайте управления МВД Югры.

Материалы по теме Набрали по мелочи Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно «Человейники станут еще хуже» Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей?

О случившемся правоохранительным органам рассказала потерпевшая. Несколько дней назад женщина вернулась после работы домой, забыв закрыть входную дверь, и уснула. Посреди ночи хозяйка жилплощади проснулась и увидела в своей кровати незнакомого мужчину. Она начала кричать и потребовала от него покинуть помещение. Через пару дней женщина заметила, что у нее пропали деньги и паспорт, написала заявление в полицию и составила фоторобот предполагаемого вора.

Сотрудники МВД задержали злоумышленника, но он отказался признавать свою вину и заявил, что в тот день ночью шел из кафе в состоянии алкогольного опьянения и оказался в подъезде одного их жилых домов, мимо которого проходил. Однако мужчина не уточнил, с какой целью зашел туда. Вскоре в квартире злоумышленника провели обыск и нашли паспорт потерпевшей вместе с брелоком от ее ключей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража» и заключили его под стражу.

В октябре уголовное дело по статье «Кража» завели на жителя Астрахани. Он несколько дней праздновал день рождения сына и в итоге был отвергнут женой, которая не пустила его домой. Тогда мужчина решил переночевать в комнате, которую снимал несколько лет назад, а утром, уходя, забрал с собой 25 тысяч рублей, телевизионную приставку и консервы. О пропаже вещей правоохранительным органам рассказала хозяйка недвижимости.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться