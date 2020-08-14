Дом в Великобритании обокрали за минуту

В городе Шеффилд, графство Южный Йоркшир (Великобритания), воры обокрали дом и вынесли оттуда плазменный телевизор. Для этого им хватило одной минуты, пишет The Sun.

На сайте таблоида была опубликована видеозапись, снятая прохожим. На ней видно, как один молодой человек пролезает в дом через верхнюю часть окна, а его сообщник остается ждать снаружи вместе со стулом. Спустя некоторое время они вытаскивают телевизор через окно и скрываются вместе с ним.

Жители Южного Йоркшира говорят, что обстановка в графстве во время пандемии коронавируса изменилась в худущую сторону. На улицах городов происходили вечеринки, которые заканчивались драками и беспорядками.

Ранее стало известно, что воры обокрали дом семьи из английского города Вулверхэмптон, графство Уэст-Мидлендс, которая в это время была на похоронах четырехнедельного сына. Когда скорбящие вернулись, они обнаружили, что в их дом забрались воры и устроили беспорядок. Преступники забрали украшения, деньги, часы и кольцо.