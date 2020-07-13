Воры обокрали дом находившейся на похоронах семьи

Воры обокрали дом семьи из английского города Уольверхэмптон, графство Уэст-Мидлендс, которая в это время была на похоронах четырехмесячного сына. Об этом сообщает издание Express&Star.

21 июня, когда в Великобритании отмечают День отца, отец четырехнедельного сына обнаружил, что ребенок внезапно скончался во сне. В пятницу, 10 июля, семья отправилась на похороны мальчика. Когда скорбящие вернулись, они обнаружили, что в их дом ворвались воры и устроили беспорядок. Преступники забрали украшения, деньги, часы и кольцо.

«Я весьма опечален этим, как и остальные члены семьи, — сказал дедушка умершего ребенка. — Мой сын принял произошедшее очень близко к сердцу. Я считаю, что надо быть отбросами общества и совсем бессердечными, если они даже не подумали о том, через что люди прошли с похоронами. Они пришли и сделали это, пока мы были на похоронах. Я даже не представляю, что в головах у этих людей».

Он рассказал, что полиция изъяла запись с установленной у соседей камеры наблюдения и разослала фотографии украшений в местные ломбарды, чтобы предупредить их.

Давний друг семьи Конрад Бризетт (Conrad Brissett) сказал, что кража разозлила местных жителей. «Отец обнаружил в День отца, что их сын скончался, и семья и так уже прошла через многое. Я даже не представляю, как они чувствовали себя, когда вернулись и увидели это», — сказал он.

Представитель полиции Уэст-Мидлендс сказал: «Мы расследуем кражу в доме в Уольверхэмптоне, которая произошла 10 июля между 10:00 и 15:00, пока жильцы были на похоронах. Мы принимаем во внимание ущерб, который они причинили жителям, и просим всех, у кого есть какая-либо информация или кто замечал подозрительно ведущих себя людей в этой зоне, связаться с нами как можно скорее», — сказал он.

Ранее сообщалось, что житель английского города Ларкфилд, графство Кент, установил у себя в спальне камеру, чтобы понять, кто ворует у него деньги, и увидел на записи своего лучшего друга. Преступник был крестным отцом двух детей Уильямса, его фотографии висели у друга дома рядом со снимками членов семьи.

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