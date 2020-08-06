Мужчина притворился доставщиком еды и ограбил банк

В одном из богатых районов Мехико Хардинес-дель-Педрегаль преступник, притворившись доставщиком еды, ограбил банк. Об этом пишет газета Excelsior.

Инцидент произошел в понедельник, 3 августа. Мужчине удалось попасть в банк под видом доставщика еды. В здание его впустил один из кассиров несмотря на то, что никто из сотрудников кредитной организации еду не заказывал. Войдя внутрь, «курьер» достал из сумки письма с угрозами и фотографиями родственников двух работников банка.

Сотрудникам пришлось отдать грабителю два ящика с деньгами из хранилища банка, после чего злоумышленник покинул здание. В общей сложности он украл более 1,6 миллиона песо (свыше 5,3 миллиона рублей). В настоящее время полиция изучает записи с камер видеонаблюдения в районе банка, чтобы установить местоположение преступника.

Ранее группа воров ограбила бутик люксовых вещей в Екатеринбурге и оставила документы на месте преступления. Они забыли в магазине свою старую обувь и сумку, в которой находились телефон и свидетельство о рождении одного из воров.

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