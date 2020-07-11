Стрельба в петербургском банке оказалась ограблением на миллионы рублей

Инцидент со стрельбой в отделении «Совкомбанка» на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге оказался ограблением. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что добычей грабителя стали около четырех миллионов рублей.

Также стали известны приметы предполагаемого преступника: рост примерно 170 сантиметров, толстовка с оранжевой полосой на капюшоне.

Ранее 11 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге в отделении «Совкомбанка» на проспекте Ветеранов произошла стрельба. В помещение вошел вооруженный мужчина и начал стрелять. Затем он покинул место происшествия. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.