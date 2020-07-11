В отделении банка в Петербурге произошла стрельба

В Санкт-Петербурге в отделении «Совкомбанка» на проспекте Ветеранов произошла стрельба. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в помещение банка вошел вооруженный мужчина и начал стрелять. Затем он покинул место происшествия.

Telegram-канал «112» отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал.

23 мая сообщалось, что в Москве неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка на улице Земляной Вал. Он был одет в костюм Delivery Club с фирменным рюкзаком за спиной. Захватчик заявил, что он заминирован. В итоге налетчика удалось задержать. Им оказался 35-летний Алексей Барышников. Хамовнический суд столицы арестовал мужчину до 23 июля 2020 года.

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