В Висконсине в результате стрельбы погибли 4 человека

В результате стрельбы в американском штате Висконсин погибли четыре человека, передает телеканал Fox 11 News.

Инциденты произошли днем в среду, 22 марта, в округе Маратон в центре штата. Первоначально полиция получила сообщение о стрельбе возле банка в поселке Ротсчайлд. 10 минут спустя поступил вызов по аналогичной причине в район адвокатского бюро в соседнем населенном пункте Шофилд. В следующий раз выстрелы услышали еще спустя несколько минут в трех километрах.

Представители полиции на пресс-конференции подтвердили, что эпизоды связаны между собой, что задержан один человек и что для населения угрозы уже нет. Имя подозреваемого не было названо, также неизвестны мотивы содеянного.

Всего жертвами стрельбы стали один полицейский и трое гражданских лиц.

Часть жителей в одном из районов, где происходила стрельба, были эвакуированы. В школах на протяжении нескольких часов был введен режим строгой изоляции.