Исламисты устроили взрыв и стрельбу в люксовом отельном комплексе

Неизвестные напали во вторник, 15 января, на отельный комплекс DusitD2 в столице Кении Найроби. Об этом сообщает Associated Press.

На территории комплекса расположены большой отель, банки и офисы. Сообщается, что на месте прогремел взрыв, горят автомобили, в зданиях слышна непрекращающаяся стрельба.

Другие детали произошедшего пока неизвестны. На место прибыло множество бригад скорой помощи, пожарные и сотрудники силовых структур, в том числе антитеррористическое подразделение полиции. Силовики помогают выводить с территории людей, некоторые находившиеся внутри смогли сами покинуть комплекс.

Один из очевидцев рассказал, что нападавшие были в зеленой одежде и обмотаны лентами с боеприпасами. Он также видел тела двух человек.

AP отмечает, что атака напоминает нападение 2013 года. Тогда экстремисты сомалийской радикальной группировки «аш-Шабаб» ворвались в люксовый торговый центр в Найроби и захватили заложников. Их удерживали несколько дней, в результате теракта погибли 67 человек.

Как передает Reuters, «аш-Шабаб» уже взяла на себя ответственность за атаку. «Мы стоим за нападением в Найроби. Операция все еще в разгаре. Подробности мы сообщим позже», — говорится в заявлении ее представителя.

«Аш-Шабаб» является крылом международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Действует на территории Сомали и за ее пределами. В 2014 году боевики «аш-Шабаб» потеряли большинство контролируемых ими территорий, однако продолжают совершать теракты.

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