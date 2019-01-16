Уничтожены напавшие на люксовый отель боевики

Силовики ликвидировали всех напавших на высококлассный отельный комплекс DusitD2 в столице Кении Найроби. Об этом заявил в среду, 16 января, президент страны Ухуру Кениата, передает Reuters.

По его словам, уничтожены четыре боевика, подтверждена также гибель 14 мирных жителей. Еще более 700 человек были благополучно эвакуированы. Агентство отмечает, что до этого сообщалось о 15 жертвах, среди которых были американец и британец.

Ранее источник в полиции сообщил кенийской газете The Star, что нападавших было шестеро. Он заявил, что один был смертником и подорвал себя в самом начале атаки, остальные пятеро ворвались на территорию, захватили заложников и устроили стрельбу, а позднее были убиты. Рано утром 16 января все еще поступали данные о стрельбе на седьмом этаже комплекса.

Газета также писала, что в морг было доставлено 15 тел погибших при атаке и сотрудники ожидают увеличения числа жертв.

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Нападение на комплекс DusitD2, на территории которого расположены большой отель, банки и офисы, произошло днем 15 января. На месте прогремел взрыв, загорелись автомобили, в зданиях затем началась стрельба.

Ответственность за атаку взяла на себя сомалийская радикальная группировка «аш-Шабаб». Отмечалось, что атака напоминает нападение 2013 года. Тогда экстремисты ворвались в люксовый торговый центр в Найроби и захватили заложников. Их удерживали несколько дней, в результате теракта погибли 67 человек.

«Аш-Шабаб» является крылом международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Действует на территории Сомали и за ее пределами. В 2014 году боевики «аш-Шабаб» потеряли большинство контролируемых ими территорий, однако продолжают совершать теракты.

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