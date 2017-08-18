Исламисты в Кении обезглавили трех человек

В кенийской провинции Ламу боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» обезглавили троих деревенских жителей. Об этом сообщает The Independent.

Кроме того, исламисты сожгли дома казненных.

Издание отмечает, что террористы «Аш-Шабаб» достаточно редко прибегают к отрезанию головы, первый такой случай был зафиксирован в июне этого года. Тогда подобным образом были казнены девять жителей другой деревни в этой же провинции.

Группировка «Аш-Шабаб» — террористическая организация, союзная «Аль-Каиде» (запрещена в России), действует на территории Сомали и в нескольких провинциях Кении. 14 июля прошлого года задержанный по подозрению в вербовке боевиков для группировки мужчина открыл огонь в полицейском участке и убил четверых стражей порядка.

Двумя неделями ранее террористы напали на на два пассажирских автобуса в округе Мандера в Кении на границе с Сомали. Жертвами атаки стали шесть человек.

