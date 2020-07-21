Российские воры ограбили магазин люксовых вещей и оставили в нем документы

Группа воров ограбила бутик люксовых вещей в российском городе и оставила документы на месте преступления. Об этом сообщило издание E1.

По словам владельцев магазина, злоумышленники взломали двери, после чего вынесли сумки модного дома Louis Vuitton, кроссовки Adidas Yeezy Boost, а также два ноутбука. При этом грабители забыли в бутике свою старую обувь и сумку, в которой находились телефон и свидетельство о рождении одного из воров.

Отмечается, что сумма ущерба на данный момент неизвестна. Полиция проводит проверку по факту произошедшего в Екатеринбурге ограбления и устанавливает личности преступников.

В июне была раскрыта придуманная российскими студентами схема воровства одежды из магазинов. Выяснилось, что участники банды возвращали в магазин якобы не подошедшие им вещи с помощью чека, который до этого разными способами выманивали у реальных покупателей. Они были пойманы в феврале 2019 года охранником, который раскрыл их схему.