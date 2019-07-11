В Москве поймали воровавших дорогую одежду из магазинов бандитов

Полиция задержала шестерых преступников, которые воровали брендовую одежду из крупных сетевых магазинов Москвы. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел России.

Выяснилось, что сообщником группировки был охранник, который назначал место, время и условия планируемой кражи. После этого бандиты приезжали в магазин и выносили одежду в заранее купленных фирменных пакетах, предварительно блокируя антикражные системы. Совершив преступление, они снимали защитные датчики и ярлыки с похищенной продукции, а затем реализовывали ее в соцсетях.

Сотрудникам полиции удалось задержать троих мужчин и трех женщин в возрасте от 22 до 39 лет. При обыске в местах их проживания обнаружили более 100 предметов одежды и 22 фейковых штампа разных компаний. Половину преступников заключат под стражу. Мерой пресечения для остальных избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В июле сообщалось, что полиция Москвы проверяет заявление безработной жительницы Пресненского района о краже из ее квартиры двух пар дорогих часов. По информации представителя ГУ МВД России по городу Москве, было похищено имущество на общую сумму около 3,2 миллиона рублей. Женщина заявила, что в ее квартиру на улице Трехгорный Вал путем свободного доступа проник неизвестный, похитил две пары наручных часов и скрылся.

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