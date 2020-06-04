Раскрыта придуманная российскими студентами схема воровства одежды из магазинов

Группа российских студентов придумала схему воровства одежды с помощью чужих чеков и пользовалась ею в течение двух лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Оказалось, что они возвращали в магазин якобы не подошедшие им вещи с помощью чека, который до этого разными способами выманивали у реальных покупателей. Основателем банды стал Алексей Юраев, а его сообщниками выступали супруги Дмитрий и Анна Гунько.

Так, сначала компания выпрашивала чеки у посетителей торгового центра под предлогом участия в акции, затем один из них находил аналогичную вещь из чека в магазине и снимал с нее защитный магнит. При этом второй участник следил за происходящим вокруг. После этого чек и украденную вещь передавали реальному покупателю, он возвращал изделие на кассе и получал 15 процентов от ее стоимости в качестве вознаграждения.

Отмечается, что группа студентов была поймана в феврале 2019 года охранником, который раскрыл их схему. Они полностью возместили причиненный магазинам ущерб. Суд приговорил супружескую пару к двум годам лишения свободы условно, а основатель банды Юраев отправился в тюрьму на полтора года.

По информации издания, самой дорогой украденной вещью стало пальто за 20 тысяч рублей. Общая сумма краж составила 299 тысяч рублей.

В июле 2019 года полиция задержала московских бандитов, которые воровали одежду люксовых брендов из магазинов. Оказалось, что сообщником группировки был охранник, назначавший условия планируемой кражи. Так, преступники приезжали в магазин, выносили вещи в фирменных пакетах, блокируя при этом антикражные системы. Затем они снимали защитные магниты и перепродавали одежду в соцсетях.

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