В Японии похитили огромный бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов

В Японии с выставки драгоценностей похитили бриллиант весом 50 карат. Об этом сообщает местный новостной портал Kyodo News со ссылкой на информацию полиции.

Алмаз, рыночная стоимость которого составляет 200 миллионов иен (примерно 1,84 миллиона долларов), был украден из конференц-центра Pacifico Yokohama в городе Иокогама.

По словам человека, представлявшего драгоценный камень на выставке, он заметил, что витрина разблокирована, а алмаза нет внутри, около шести часов вечера.

Исходя из показаний, полиция предполагает, что в пять часов вечера бриллиант еще был на месте, и кража произошла очень быстро.

В мае в 2017 году из музея Баденской земли в немецком городе Карлсруэ (земля Баден-Вюртемберг) похитили золотую диадему стоимостью 1,2 миллиона евро, украшенную 367 бриллиантами. Экспонат похитили из Тронного зала музея. Точная дата преступления пока не установлена. Диадема принадлежала герцогине Бадена Хильде Люксембургской.

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