В Германии похитили бриллиантовую диадему стоимостью 1,2 миллиона евро

Из музея Баденской земли (Badisches Landesmuseum) в немецком городе Баден-Вюртемберг похитили золотую диадему стоимостью 1,2 миллиона евро, украшенную 367 бриллиантами. Об этом сообщается на сайте регионального управления полиции.

Экспонат украли из Тронного зала музея. Сотрудники не сразу обнаружили пропажу, поскольку сигнализация не сработала, а замок витрины остался целым. Точная дата происшествия пока не установлена.

Диадема принадлежала герцогине Бадена Хильде Люксембургской, жившей в 1864-1952 годах.

27 марта сообщалось, что из берлинского музея Боде похитили 100-килограммовую золотую монету достоинством один миллион долларов и реальной стоимостью 3,7 миллиона евро (более четырех миллионов долларов). Воры попали в здание через окно: они забрались туда по лестнице, уперев ее в проходящие рядом с музеем трамвайные пути.