Муравей украл бриллиант из ювелирного магазина

Видео: rkbiker89 / YouTube

В ювелирном магазине сняли на видео муравья, который попытался украсть бриллиант. Необычный ролик заметило издание Daily Mail.

Насекомое без труда толкало по столу драгоценный камень, размер которого заметно превышал его собственный. Издание не уточняет, что произошло после завершения ролика, и удалось ли вернуть похищенный муравьем бриллиант на законное место.

В 2004 году сообщалось, что в направлении австралийского города Мельбурн двигалась гигантская колонна муравьев длиной 100 километров. Насекомые уничтожили на фермах большое количество цыплят.

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