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В Миннеаполисе грабители застрелили таксиста за сопротивление

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Фото: Stephen Maturen / Getty Images

В американском Миннеаполисе грабители застрелили таксиста за оказанное им сопротивление. Об этом сообщает Star Tribune.

Отмечается, что убитый вступил в конфликт с двумя нападавшими, которые пытались ворваться в его такси. Из-за оказанного сопротивления они решили скрыться с места преступления, однако затем один из них неожиданно развернулся, ударил водителя и выстрелил в него. Мужчина скончался от тяжелого ранения в больнице.

Известно, что следователи уже установили подозреваемого. Происшествие стало 36-м убийством в городе с начала года, что в два раза превышает показатели 2019 года за это же время.

Накануне сообщалось, что один человек погиб, еще двое находятся в тяжелом состоянии в результате стрельбы в столице США Вашингтоне. По словам полицейских, речь идет о намеренном обстреле. Полиция разыскивает троих чернокожих подозреваемых.

В США десятки городов охвачены акциями протеста, которые иногда сопровождаются беспорядками. Их причиной стала смерть в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

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