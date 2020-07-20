Чернокожие устроили смертельную стрельбу в Вашингтоне

Один человек погиб, еще двое находятся в тяжелом состоянии в результате стрельбы в столице США Вашингтоне. Об этом рассказал глава полиции города Питер Ньюсэм, передает USA Today.

Правоохранители отметили, что речь идет, скорее всего, о намеренном обстреле. Отмечается, что девять взрослых человек были госпитализированы, из них один умер, еще двое в очень тяжелом состоянии.

Известно, что полиция разыскивает троих чернокожих подозреваемых, которые скрылись на автомобиле, передает РИА Новости. Известно, что двое из них имели при себе длинноствольное оружие, у третьего был пистолет.

19 июля сообщалось, что в американском городе Пеория, штат Иллинойс, неизвестные открыли стрельбу, в результате которой пострадали 12 человек. Инцидент произошел на набережной рано утром. Там собралось около 200 человек. Двое пострадавших при стрельбе были госпитализированы, остальные добрались до больницы на личном транспорте.

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