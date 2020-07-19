В США в результате стрельбы пострадали 12 человек

В американском городе Пеория, штат Иллинойс, неизвестные открыли стрельбу, в результате которой пострадали 12 человек. Об этом сообщает издание Peoria Journal Star в воскресенье, 19 июля.

Инцидент произошел на набережной рано утром. Там собралось около 200 человек.

Двое пострадавших при стрельбе были госпитализированы, остальные добрались до больницы на личном транспорте. Жизни раненых ничто не угрожает.

Информации о подозреваемых пока нет, сообщили изданию в полиции.

Ранее в Нью-Йорке, США, неизвестные устроили стрельбу в парке, где подростки праздновали окончание школы. На вечеринке собралось около 150 подростков и молодых людей. В какой-то момент двое неизвестных мужчин открыли огонь по собравшимся, а затем скрылись с места на серебристом BMW. В результате 19-летняя афроамериканка получила пять пулевых ранений, в том числе в голову, и скончалась. Также были ранены 24-летний мужчина и двое подростков в возрасте 15 и 16 лет, однако их жизням ничего не угрожает.

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