Россиянин попытался ограбить не оплатившего проезд пассажира и разбил ему окна

В селе Нижние Тальцы в Бурятии мужчина попытался ограбить не оплатившего проезд пассажира и разбил окна в его доме. Об этом сообщается на сайте управления МВД по республике.

Потерпевший рассказал, что 5 августа находился в Улан-Удэ. Чтобы передвигаться по городу, а затем добраться до дома, он договорился с незнакомым водителем, пообещав заплатить ему. Вечером водитель привез его домой, но мужчина понял, что у него не хватает денег для оплаты проезда, и зашел в дом. Спустя несколько минут он увидел, что водитель пытается вынести его телевизор стоимостью 29 тысяч рублей. Хозяин смог отобрать технику, а грабитель скрылся.

Через несколько часов мужчина услышал звуки бьющегося стекла. Выглянув в окно он увидел, что водитель и еще несколько человек разбивают окна в его доме. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Полицейские задержали водителя, выяснилось, что раньше он был судим за незаконную рубку и кражу имущества. Против него завели уголовное дело о грабеже.

25 июня в Москве пассажирка такси напала на водителя, который запретил ей курить в салоне автомобиля, и сломала ему записывающую аппаратуру. Мужчина пригрозил ей жалобой в полицию, на что девушка ответила, что уже оплатила поездку и с нее списали деньги. В сервисе, где работает мужчина, сообщили, что готовы предоставить полиции данные девушки, а водителю — выплатить компенсацию.