Россиянка напала на таксиста из-за запрета курить в салоне и попала на видео

В Москве пассажирка такси напала на водителя, который запретил ей курить в салоне автомобиля, и сломала ему записывающую аппаратуру. Конфликт попал на видео, его опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

В начале записи слышно, как таксист говорит, что сейчас отвезет пассажирку в полицию. Курящая в салоне девушка на это отвечает, что уже оплатила поездку по карте и с нее списали деньги, а таксист в свою очередь не остановился, хотя она планировала заехать в «Макдоналдс».

После этого водитель оповещает россиянку о записи происходящего и обещает сделать ее «звездой интернета», чтобы «таких, как она, знали в лицо». В этот момент женщина сначала ударяет таксиста по голове рукой, а затем срывает записывающее устройство. На этом моменте съемка прекратилась.

Как пишет «Подъем», аппарат сразу отключился, пассажирка выдрала все имеющиеся провода, вцепилась в руль и автомобиль вылетел на газон. В сервисе «Яндекс.Такси», где работает мужчина, изданию рассказали, что готовы предоставить полиции данные девушки, а водителю выплатить компенсацию. Там объяснили, что по правилам сервиса, курение в салоне автомобиля запрещено, поэтому отказ водителя продолжать поездку сочли справедливым. В компании уточнили, что у него высокий рейтинг. Вопрос компенсации обсудят с таксопарком.

9 июня сообщалось, что в Брянске таксист отказался везти студента из Африки из-за цвета кожи. Автор записи произошедшего спросил у водителя, почему тот не хочет везти его. На это мужчина отвечает, что пассажир ему «не нравится» и поэтому он имеет право никуда не ехать. Когда студент спросил, расист ли водитель, тот ответил: «Конечно, да. Я расист». В «Яндекс.Такси» водителю пообещали сделать предупреждение.

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