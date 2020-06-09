Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»

Видео: vk Подслушано Брянск

Водитель такси в Брянске отказался везти студента из Африки из-за его цвета кожи. Видеозапись опубликована в группе «Подслушано Брянск» во «ВКонтакте».

В ролике показан разговор пассажира с мужчиной, сидящим за рулем. Автор видео спрашивает, почему таксист не хочет вести его. Тот отвечает, что пассажир ему «не нравится», и поэтому он имеет право никуда не ехать. Сначала иностранец подумал, что водитель боится заразиться коронавирусом, но вскоре понял суть проблемы.

«Вы расист, да?» — спросил студент.

«Конечно, да. Я расист», — ответил россиянин.

По информации «БрянскToday», юноша приехал из Республики Конго и учится на втором курсе экономического факультета Брянского Государственного университета имени Петровского. Он пожаловался в сервис «Яндекс.Такси», и там обещали сделать водителю предупреждение.

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