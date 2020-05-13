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В России мать-одиночку затравили из-за цвета кожи ее сына

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Фото: страница «Плохие новости» во ВКонтакте

Жительницу Краснодара Екатерину Фролову, усыновившую темнокожего ребенка, затравили в соцсетях из-за цвета кожи ее сына. О том, что мать-одиночка якобы «нагуляла» мальчика, написал лидер сообщества «Мужское государство» Владислав Поздняков в своем Telegram-канале. Как рассказала сама Фролова изданию «Комсомольская правда», травля продолжается до сих пор.

«Даже не представляю, что делать. Переживаю, что после этого скандала у меня может быть еще больше проблем…» — поделилась женщина. Она рассказала, что усыновила мальчика после переезда взрослой дочери в другой город. Фроловой на тот момент было 40 лет.

На следующий день после публикации поста о Фроловой Поздняков сделал уточнение для своих подписчиков, что темнокожий мальчик — не родной, а приемный ребенок. Однако его мнение о женщине не поменялось. По словам инициатора травли, факт усыновления мальчика следует расценивать как «урон нашему генофонду».

По информации издания, региональное управление МВД и прокуратура проводят проверку по факту публикации.

В декабре 2018 года Поздняков был приговорен к двум годам условно. Его задержали в конце сентября, у него дома прошел обыск. Сначала ему вменяли административную статью о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП), позднее было возбуждено уголовное дело по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») за женоненавистнические посты в сообществе «Мужское государство». В марте 2019 года приговор Позднякову был отменен после частичной декриминализации статьи 282.

В 2020 году Поздняков объявил охоту на «опозоривших нацию» актрис, снявшихся в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна. Девушкам начали поступать угрозы. Одна из жертв травли предоставила запись угроз Позднякова, в которой он говорил, что девушка «даже не представляет его ресурсов и возможностей». Кроме того, в своем стриме экстремист призывал убивать участниц съемок. Это был не первый случай, когда Поздняков устраивал травлю россиянкам за связь с иностранцами. Так, в интервью «Ленте.ру» он призывал травить россиянок, которые общались с иностранными фанатами во время чемпионата мира по футболу.

«Мужское государство» — движение и одноименная закрытая группа во «ВКонтакте» с более чем 160 тысячами подписчиками. В паблике пропагандируется национализм и женоненавистничество. Его создатель Поздняков находится в Польше.

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