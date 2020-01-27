Россиянку дважды заставили извиниться перед осетинами за танец с темнокожим

Жительница Владикавказа, станцевавшая откровенный танец с темнокожим юношей на улице возле Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ), дважды извинилась на видео за свой поступок. Один из роликов опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как сначала кто-то с силой дергает девушку за руку, после чего она начинает говорить на камеру. «Я прошу прощения у всего осетинского народа. Это было некрасиво, некультурно, и такого правда больше никогда не повторится», — сказала она.

Героиня ролика учится в местном швейном лицее, где с ней уже провели воспитательную беседу. Руководство учебного заведения заверило, что отчислять ученицу не будут и что она хорошо учится. «Учащаяся извинилась перед преподавателями, все осознала, без всякого злого умысла. Маме тоже было очень стыдно», — сказала директор Бэлла Цопанова.

По информации издания, осетинские правозащитники обратились в полицию и потребовали разобраться, подвергалась ли девушка травле.

Ранее публичные извинения осетинам принес второй участник танца — темнокожий студент СОГУ.

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