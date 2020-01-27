Темнокожий студент извинился перед осетинами за танец с девушкой

northossetia / Instagram

Темнокожий студент, приехавший учиться в Северо-Осетинский госуниверситет (СОГУ), публично попросил прощения за танец во Владикавказе. Видеозапись с его извинениями опубликовано в сообществе «Владикавказ Осетия» в Instagram.

На записи неназванный молодой человек говорит, что хочет извиниться «перед всем осетинским народом за свое нехорошее поведение». Он объяснил, что недавно приехал в Осетию и не знал, что «так вести себя нельзя». Кроме того, студент пообещал, что подобного больше не повторится.

Видеозапись танца, за который извинился студент, появилась в том же сообществе несколькими часами ранее. На записи видно, что девушка танцует под музыку в окружении других студентов. В этот момент к ней сзади подходит темнокожий молодой человек и повторяет ее движения. Зрители реагируют на это с одобрением.

Как обратил внимание «Кавказский узел», девушка также извинилась за свое поведение. Видеозапись с ее извинениями опубликована в Telegram-канале «Осетия». Она попросила тех, кто «видит такое, не оставаться равнодушными и вмешиваться, предотвращать это все».

В СОГУ также отреагировали на ролик с танцами. В вузе заявили, что сделают «организационные выводы», а с участниками инцидента проведут воспитательную работу. Там добавили, что работа будет касаться в том числе и автора ролика. В сообщении также сказано, что действие происходило во время празднования Татьяниного дня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru



