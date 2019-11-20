Описана система извинений на чеченском ТВ

Директор ЧГТРК «Грозный» и помощник главы Чечни Ахмед Дудаев рассказал, каким образом на телеканале появляются видео с извинениями местных жителей. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По его словам, чиновники звонят человеку, который не знает «рамки, традиции, обычаи народа» и потенциально может «что-то сказать, что-то сделать», и предупреждают его. Ему говорят, что по «традициям и обычаям чеченского народа, по его древним правилам поведения» он задевает честь и достоинство народа.

После этого человек понимает, что он задел честь народа, и решает перед ним извиниться, объясняет Дудаев. «И когда человек понимает, когда до него доходит, он извиняется», — резюмировал он. Помощник главы Чечни отметил, что если люди не воспринимают информацию, на них подают в суд.

В начале ноября Кадыров призвал наказывать интернет-пользователей за оскорбление чести. «Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — заявил глава Чечни, заверив, что готов понести за свои действия любое наказание. Сюжет опубликовала ЧГТРК «Грозный», на него обратила внимание «Русская служба Би-би-си», которая перевела речь главы Чечни. Позднее Кадыров обвинил журналистов в попытке исказить его слова.

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Жители и гости Чечни регулярно публично извиняются в телеэфире или соцсетях за неподобающее поведение или критику в адрес властей региона. Так, 19 ноября сообщалось, что два жителя Чечни извинились перед главой республики Рамзаном Кадыровым за комментарии в социальных сетях, написанные в состоянии алкогольного опьянения.

8 ноября английский блогер Бенджамин извинился за слова о «чеченских цыпочках», произнесенные в ролике о путешествии в республику. Англичанин признал, что был неправ, и назвал свои слова некрасивыми. Он уверял, что сделал это ненамеренно.

В июле чеченский гостелеканал «Грозный» показал в эфире программу об интернет-пользователе, писавшем критические комментарии о руководстве республики. Подросток со слезами на глазах попросил прощения.

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