Кадыров уличил критиков в искажении его слов об убийстве за оскорбления в сети

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на высказывания критиков его слов об убийстве за оскорбления в сети и обвинил их в попытках исказить его слова. Об этом глава Чечни заявил во время посещения строящегося в поселке Мичурина в Грозном Исламского центра, передает «Кавказский узел» со ссылкой на телеканал «Грозный».

Глава Чечни насчитал «человек десять», которые критикуют его. «Половина в Европе, два-три, наверное, дома, остальные в других местах. Когда начинаешь выявлять, узнаешь, кто это такие», — сказал он.

Кадыров заявил, что стараются извратить слова, которые были сказаны человеком, когда он разозлился. Он объяснил, что по местной этике вышло «Я тебя побью, я тебя убью, я вырву», но его словам дали прямой перевод. Он также напомнил о кровной мести, которую ввели «не чтобы убивать людей, а чтобы не убивали их».

Он также предложил критикам доказать, что республиканские власти делают что-то не по «Корану, не по сунне», если они «мужчины».

Ранее Кадыров призвал наказывать интернет-пользователей за оскорбление чести — «тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами». «Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — заявил политик, заверив, что готов понести за свои действия любое наказание. Сюжет опубликовала ЧГТРК «Грозный», на него обратила внимание «Русская служба Би-би-си», которая перевела речь главы Чечни.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев перевел выступление. По словам Саралиева, Кадыров говорил о людях, «которые посредством интернета, различных форм социальных сетей пытаются внести смуту в единство чеченского народа», а также занимаются «провокациями, оскорблениями, так называемой пропагандой террора». «И мы не должны оставлять этих людей, которые задевают честь таким образом», — пояснил депутат. Саралиев дважды подчеркнул, что слова Кадырова нельзя переводить буквально.

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