В Чечне заявили о клевете из-за слов Кадырова убивать за оскорбления в сети

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой информацию о том, что чеченский лидер Рамзан Кадыров призывал убивать за оскорбление чести в интернете. Об этом сообщает «Интерфакс».

Каримов заявил, что сотрудники «Русской службы Би-би-си», которая обратила внимание на слова Кадырова, неправильно перевели высказывание главы республики. «Переводчик телерадиовещательной корпорации знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским», — сказал он.

Пресс-секретарь пояснил, что Кадыров говорил о наведении порядка в Чечне и о борьбе с теми, кто «раздувает вражду, сеет ложь». Он добавил, что западная пресса никогда не освещала события в республике объективно.

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Ранее носители языка подтвердили, что перевод слов Кадырова про убийство пользователей сети, оскорбивших чью-то честь, является достоверным. Они подчеркнули, что слово «убивать» в чеченском языке может быть употреблено в переносном значении.

6 ноября «Русская служба Би-би-си» обратила внимание на заявление Кадырова, который в эфире ЧГТРК «Грозный» призвал наказывать пользователей сети, оскорбивших чью-то честь.

Согласно переводу, выступая на встрече с представителями малого и среднего бизнеса, глава республики заявил, что «тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится». Он также отметил, что готов преследовать обидчиков чести «даже если законы всех стран будут нарушены».

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