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Слова Кадырова про убийство за оскорбления в сети сравнили с детскими угрозами

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Рамзан Кадыров

Носители языка подтвердили, что перевод слов главы Чечни Рамзана Кадырова про убийство пользователей сети, оскорбивших чью-то честь, является достоверным. Об этом два переводчика, не назвавших свои имена, рассказали в четверг, 7 ноября, в беседе с «Московским комсомольцем».

При этом они подчеркнули, что слово «убивать» в чеченском языке может быть употреблено в переносном значении.

«Такую форму речи могут использовать дети на площадке, вроде: "Ты у меня сейчас получишь!" или "Я тебе по шапке дам!" — и это не выглядит так страшно, как в буквальном переводе», — отметил один из носителей языка.

Кроме того, он обратил внимание на ту часть речи Кадырова, о которой СМИ умолчали. Так, после слов про наказание за оскорбления в сети глава Чечни говорит о принципах демократии и законах, которые обеспечивают благополучие населения.

6 ноября «Русская служба Би-би-си» обратила внимание на заявление Кадырова, который в эфире ЧГТРК «Грозный» призвал наказывать пользователей сети, оскорбивших чью-то честь.

Согласно переводу, выступая на встрече с представителями малого и среднего бизнеса, глава республики заявил, что «тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится». Он также отметил, что готов преследовать обидчиков чести «даже если законы всех стран будут нарушены».

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