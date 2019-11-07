Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 7 ноября.

Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, будут ли проверяться слова Кадырова, приведенные ранее «Русской службой Би-би-си». «Мы не можем руководствоваться сообщениями "Би-би-си"», — сказал он.

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Представитель Кремля добавил, что сам не видел распечаток оригиналов заявлений Кадырова.

О высказываниях главы Чечни стало известно вечером 6 ноября. Первой отрывок из выступления Кадырова перед представителями малого и среднего бизнеса опубликовала ЧГТРК «Грозный», а после слова политика процитировала британская русскоязычная служба новостей.

Кадыров также отметил, что готов преследовать обидчиков чести «даже если законы всех стран будут нарушены».

В августе Кадыров признался, что никого не боится, а единственный его страх — «потерять совесть, честь, достоинство».

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