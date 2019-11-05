Кадыров призвал накачать Чечню деньгами

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал активизировать работу по привлечению инвестиций в республику. Его слова приводит ТАСС.

Одновременно он предупредил, что халатное отношение к поставленному вопросу приведет к «жестким кадровым решениям». По словам Кадырова, в Чечне необходимо создать условия для развития малого и среднего предпринимательства, а также обеспечить необходимые условия для работы выпускников вузов.

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Правительственная комиссия Чечни утвердила 56 инвестиционных проектов, их общая сумма составила более 150 миллионов рублей.

В конце октября стало известно, что Счетная палата признала неэффективными меры государственной поддержки регионов Северного Кавказа в 2017-2019 годах. Размер выделенных субсидий составил 8,8 миллиарда рублей. 5,5 миллиарда из них было выделено из федерального бюджета. В 2019 году было выделено еще 2,4 миллиарда рублей.

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